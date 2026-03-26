Muere una persona en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk

Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este jueves a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk (oeste), en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, ha denunciado en un mensaje en sus redes sociales un "ataque bárbaro" por parte de "los nazis ucranianos", antes de recalcar que varios drones kamikaze han impactado en la localidad de Zernovo, causando la muerte de un civil.

Asimismo, ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 44 aparatos no tripulados en la zona durante las últimas horas, después de que el Ministerio de Defensa ruso elevara a 125 las interceptaciones, incluidos casos en la región de Moscú y en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.