Muere una persona en un ataque de Rusia contra la provincia de Rivne, en el oeste de Ucrania

Archivo - Una bandera ucraniana ondea durante una manifestación con motivo del tercer aniversario de la invasión armada rusa a gran escala contra Ucrania, en la Puerta del Sol, a 22 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Rivne, situada en el oeste del país, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Rivne, Oleksandr Koval, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que el ataque ha sido lanzado contra el distrito de Sarni, antes de afirmar que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. "Mis condolencias a los familiares del fallecido", ha manifestado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado 227 drones contra el país durante las últimas horas y ha agregado que 196 han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en catorce puntos del país, así como la caída de fragmentos de los aparatos destruidos en otras ocho ubicaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques contra "instalaciones energéticas" en la provincia de Kiev y "buques navales utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania" en el puerto de Odesa, situado en el sur del país.

Asimismo, ha destacado en un comunicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 142 drones ucranianos durante las últimas horas en varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como sobre agua del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.