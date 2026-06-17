Muere una persona en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia

Archivo - Impacto de un misil ruso en Kopiliv, en Ucrania - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, en una noche en la que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han derribado alrededor de cien drones lanzados por las tropas rusas.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el ataque ha dejado un muerto y más de 50 hospitalizados, así como daños en "edificios civiles", entre ellas "unas oficinas" e "instalaciones educativas". "Son lugares que no tienen nada que ver con infraestructura militar", ha denunciado.

Así, ha manifestado que entre los lugares alcanzados por los drones figura la Universidad Nacional de Zaporiyia, que ha sufrido daños en la fachada y otros daños materiales en puertas y ventanas. "Afortunadamente, allí no hay víctimas", ha señalado Fedorov.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las tropas rusas han lanzado 119 drones contra el país durante la última noche y ha asegurado que 97 han sido derribados. Por contra, ha confirmado impactos en once ubicaciones, al tiempo que ha alertado de que "el ataque continúa, ya que hay drones enemigos en el espacio aéreo" del país europeo.