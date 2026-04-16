Muere una persona en un bombardeo de Israel contra un coche en la cartera que conecta Beirut y Damasco

Daños en un vehículo bombardeado por Israel en Líbano en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este jueves en un bombardeo ejecutado por Israel contra un vehículo que circulaba por la carretera que conecta la capital de Líbano, Beirut, con la capital de Siria, Damasco, que ha quedado cerrada a causa del ataque.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque ha sido perpetrado en la carretera de Dahr al Baida, en una zona montañosa al este de Beirut. Por el momento no ha trascendido la identidad del fallecido e Israel no se ha pronunciado sobre el bombardeo.

El ataque ha tenido lugar horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

Líbano había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente para "desmantelar" a Hezbolá --algo que también pide Beirut--. El grupo rechaza dar este paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país.