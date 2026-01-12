Muere una persona en un bombardeo de Israel contra un vehículo en Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo en el sur de Líbano, al hilo de la oleada de ataques del domingo y a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de noviembre de 2024.

El Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia, vinculado al Ministerio de Sanidad, ha indicado que el ataque contra el vehículo, que circulaba por la ciudad de Bint Yebeil, ha causado "el martirio de un ciudadano", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre este bombardeo en Bint Yebeil, lanzó el domingo una oleada de ataques que habría afectado al menos a siete localidades situadas en el sur de Líbano.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.