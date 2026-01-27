Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra Qanarit, en el sur de Líbano, en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el lanzamiento en respuesta de una ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ha afirmado que el muerto es "un terrorista de Hezbolá, mientras que medios libaneses han señalado que la víctima, que por ahora no ha sido identificada, ha sido alcanzada en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Tiro.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.