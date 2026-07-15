Muere una persona y dos son dadas por desaparecidas tras hundirse una embarcación cerca de la isla de Alcatraz, en EEUU

Archivo - Vista general de la isla de Alcatraz, en Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Bryan Smith - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han sido dadas por desaparecidas tras hundirse una embarcación con cerca de 20 personas a bordo cerca de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, según han confirmado las autoridades.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen, ha señalado en una comparecencia ante la prensa que los servicios de emergencia recibieron una llamada de emergencia y movilizaron efectivos hacia la zona, situada entre el puente del Golden Gate y Alcatraz.

Así, ha detallado que en la embarcación siniestrada iban 19 personas, con 17 rescatados en un primer momento y dos desaparecidos. Sin embargo, ha apuntado que uno de los rescatados, que se encontraba "muy grave", falleció poco después.

Crispen ha manifestado que un total de trece personas han sido trasladadas sanas y salvas a la costa, mientras que otras tres se encuentran ingresadas, sin más detalles. Además, ha recalcado que la búsqueda de los desaparecidos está "activa", con once embarcaciones implicadas, incluidos efectivos de la Guardia Costera.

Por ahora no hay detalles sobre las causas del hundimiento ni sobre la ruta de la embarcación siniestrada. La isla de Alcatraz es un punto turístico frente a la costa de San Francisco debido a la prisión federal de alta seguridad activa en el lugar entre 1934 y 1963.