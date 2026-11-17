Archivo - Un caza MiG-29 del Ejército de Eslovaquia. - Slavek Ruta / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto de un avión de combate MiG-29 del Ejército de Serbia ha fallecido este martes al estrellarse su aeronave en un accidente cerca de la localidad de Stara Pazova, en el norte del país.

Según ha confirmado la televisión pública RTS, el caza accidentado pertenece al ala 204 de la Fuerza Aérea Serbia estacionado en la base aérea de Batajnica, principal aeródromo militar del país balcánico.

Hasta la zona se han desplazado efectivos del Ejército, la Policía y bomberos y ambulancias, sin que por el momento el Ministerio de Defensa serbio haya ofrecido detalles sobre el siniestro.