Muere en prisión un antiguo militar de Guinea condenado por una matanza en un estadio de Conakry en 2009

Archivo - Bandera de Guinea (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un antiguo militar de Guinea condenado por crímenes de guerra por su papel en una matanza en un estadio de fútbol durante unas protestas en 2009 ha fallecido bajo custodia en una prisión del país, según han confirmado las autoridades del país africano, que han apuntado a causas naturales como causa del fallecimiento de Aboubacar Sidiki Diakité, conocido como 'Toumba'.

El Ministerio de Justicia guineano ha indicado que 'Toumba' fue sometido a pruebas médicas el 4 de marzo debido a "tumefacción epigástrica, dolores abdominales persistentes, estreñimiento crónico y problemas del sueño", antes de apuntar que sufrió un empeoramiento de su salud el 23 de marzo, falleciendo poco después de su evacuación "de urgencia" a un hospital militar.

"A pesar de los cuidados apropiados que recibió, la evolución de su estado de salud fue desfavorable", ha subrayado la cartera, que ha especificado que Diakité falleció en la madrugada del 25 de marzo a causa de "un cuadro clínico de hernia estrangulada de la línea alba complicada por peritonitis aguda generalizada".

"Ante esta dolorosa circunstancia, la Dirección Nacional de Administración Penitenciaria y Reintegración expresa sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido, a sus seres queridos y a todos sus conocidos", ha recalcado, antes de adelantar que habrá una autopsia detallada para confirmar las causas del fallecimiento de 'Toumba'.

El militar, quien fuera 'mano derecha' del exlíder militar Dadis Camara, fue condenado a diez años de cárcel por su papel en la citada matanza, que se saldó con la muerte de al menos 156 personas en el interior de un estadio de la capital, Conakry, donde cientos de personas pidieron que no participara en los comicios del 11 de octubre de 2010, en los que competía contra el expresidente de Guinea Alpha Condé.

Una comisión de investigación de Naciones Unidas determinó que al menos 156 personas fueron asesinadas y 109 mujeres y niñas violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual durante los citados acontecimientos. Camara, en cambio, siempre ha sostenido que todo formaba parte de un complot orquestado por rivales políticos.

Camara presidió el país durante casi un año tras dar un golpe de Estado en 2008 poco después de la muerte de Lansana Conté (1984-2008), si bien su reputación se vio afectada por la citada masacre de opositores en el Estadio 28 de Septiembre.