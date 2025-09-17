Muere un trabajador humanitario de MSF tras un ataque israelí en Gaza

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este miércoles la muerte de su decimotercer trabajador humanitario, Husein Alnayar, tras sucumbir a las heridas sufridas hace varios días en un ataque aéreo del Ejército de Israel en la Franja de Gaza.

"Hussein es el decimotercer compañero de MSF asesinado desde que comenzó la guerra en Gaza. Estamos indignados de que la violencia militar siga matando a nuestros compañeros palestinos", ha denunciado a través de un comunicado.

MSF, que ha expresado su "profunda consternación y tristeza", ha explicado que Alnayar falleció este martes, cinco días después de resultar herido por metralla en un bombardeo cerca de su tienda de campaña. Su cuñada y sobrino también resultaron heridos.

Alnayar, que trabajaba como enfermero, estaba destinado en las clínicas de MSF en Deir al Balá y Jan Yunis desde enero de 2024. Antes, había colaborado con varios equipos de dicha organización como técnico de esterilización en un proyecto de reconstrucción de extremidades en el Hospital Al Auda.

"Esto no es un trágico accidente; es, una vez más, una demostración de que no existe refugio seguro en la Franja de Gaza", ha declarado la ONG a través de un comunicado, en el que han "condenado enérgicamente su asesinato" y han reiterado su llamamiento para que "haya un alto el fuego inmediato y se proteja a la población civil".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.