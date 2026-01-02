Mueren 15 personas en ataques de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Imagen de archivo de soldados en un vehículo militar en Beni, en el noreste de RDC - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas, incluidos dos soldados, han fallecido en varios ataques perpetrados por supuestos integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra una localidad situada en el este de República Democrática del Congo).

Los ataques tuvieron lugar alrededor de las 19.00 horas (hora local) en tres aldeas situadas en las proximidades de Manguredjipa, en la región de Kivu Norte, cuando estaban celebrando el Año Nuevo. Además, los atacantes han incendiado cerca de una veintena de viviendas, según informa el portal congoleño de noticias Actualite.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde han asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.