Mueren 16 personas por el derrumbe parcial de un edificio tras una explosión de gas en Karachi, Pakistán

Despliegue de seguridad en una calle de la ciudad de Karachi, en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas este jueves a causa del derrumbe parcial de un edificio residencial en la ciudad de Karachi, la más poblada de Pakistán, después de una explosión causada supuestamente por una fuga de gas, según han confirmado las autoridades del país asiático.

El superintendente adjunto de la Policía de Karachi, Yamshed Asher, ha detallado que el suceso ha tenido lugar en torno a las 4.15 horas (hora local) en una residencia en la Colonia Gul Rana, en el área de Soldier Bazar, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha subrayado que la explosión de gas habría tenido lugar en la primera planta del edificio, levantado encima de un vertedero. Un portavoz policial ha subrayado que la deflagración provocó "el derrumbe de parte del edificio", con las operaciones de búsqueda y rescate aún activa entre los escombros.

El ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Alí Shah, ha expresado su pesar por el suceso y ha ordenado la intensificación de los trabajos para "rescatar inmediatamente a las personas atrapadas entre los escombros". Además, ha reclamado que los heridos reciban "la mejor atención médica posible".

Los sucesos de este tipo son relativamente frecuentes en Pakistán, principalmente a causa de las malas condiciones de seguridad en los edificios y los materiales usados en la construcción. Karachi, donde viven más de 20 millones de personas, ha registrado derrumbes similares en el pasado, incluido uno en julio de 2025 que dejó 27 muertos.