Mueren 33 personas en un ataque de Rusia en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kramatorsk, en Donetsk. - Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena más ha resultado herida como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke.

En redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco de lo ocurrido, si bien en el momento de hacerlo la cifra de fallecidos no había sido actualizada. Junto al ataque en Kramatorsk, ha lamentado otras ofensivas rusas que han resultado mortales lanzadas durante las últimas horas.

Si bien Zelenski ha agradecido nuevamente a aquellos socios "que no se quedaron en silencio" sobre estos "crímenes", les han instado del mismo modo a ir más allá de las "palabras" y acelerar las entregas de paquetes de defensa.

"El suministro de antimisiles, municiones para nuestra aviación de combate, inversiones en interceptores: todo esto efectivamente funciona para salvar vidas todos los días", ha remarcado.

El ataque llega cuando el país está de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia este miércoles contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, incluyendo 22 fallecidos en la región de Chernígov, la más castigada por los bombardeos.