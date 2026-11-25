Palestinos inspeccionan los daños en un edificio bombardeado por Israel en el campamento de refugiados de Al Shati, en el norte de la Franja de Gaza, que se ha saldado con cuatro muertos, entre ellos un alto cargo del aparato de seguridad de Hamás - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo del Servicio de Seguridad Interna de la Franja de Gaza ha muerto este miércoles junto a su esposa y sus dos hijas adolescentes a causa de un bombardeo de Israel contra el norte del enclave, según han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio del Interior gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que uno de los muertos es Muhamad Mayid abú al Auf, director del Servicio de Seguridad Interna en la gobernación de Gaza Norte. Las otras tres víctimas son su esposa y sus dos hijas de 13 y 15 años.

Así, la cartera ha afirmado que Israel cometió "una horrible masacre" al bombardear la vivienda de Al Auf en el campamento de refugiados de Al Shati, situado al oeste de a ciudad de Gaza, al tiempo que ha acusado a las autoridades israelíes de "intentar socavar el aparato de seguridad en la Franja para propagar el caos en la sociedad palestina".

"Responsabilizamos a la comunidad internacional, así como a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego, por su silencio ante los continuos crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha sostenido, antes de esgrimir que "esta es una actitud que alienta a la ocupación a intensificar su brutalidad día tras día".

En este sentido, ha responsabilizado igualmente a la comunidad internacional y a los mediadores del alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, sobre "las consecuencias y repercusiones de los intentos de la ocupación por sembrar el caos en la Franja".

La cartera ha pedido por ello "medidas urgentes y efectivas para impedir que la ocupación siga cometiendo crímenes contra civiles inocentes en la Franja de Gaza", al tiempo que ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad y sus esfuerzos para "preservar la seguridad de los ciudadanos" y "proteger la paz civil y social" en el enclave.

El bombardeo ha sido perpetrado apenas un día después de que el Ejército de Israel matara al responsable del aparato de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad abú Nahal, en un ataque en la ciudad de Gaza, en el marco del aumento de los bombardeos contra la Franja a pesar del citado alto el fuego.

Las autoridades de la Franja de Gaza cifraron el lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, enmarcado en el pacto aceptado por Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, destacaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.715 muertos y 176.139 heridos.