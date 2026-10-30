Mueren cerca de 15 personas en un ataque con dron contra un campamento de desplazados en el norte de Etiopía

Archivo - Ubicación aproximada de un campamento de desplazados en Amhara alcanzado por un ataque de un dron en Etiopía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han muerto a causa de un ataque con dron perpetrado contra un campamento de desplazados en la provincia etíope de Ahmara, situada en el norte del país africano, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, en medio de las hostilidades entre el Ejército y milicias Fano en la zona desde 2023.

Residentes del campamento Hayiq Jari 2 Turk, situado cerca de Hayiq, han indicado en declaraciones concedidas al diario 'Addis Standard' que el ataque, ejecutado el jueves, dejó 16 muertos y 22 heridos, antes de afirmar que el dron lanzó un total de cinco bombardeos contra la zona.

Asimismo, han detallado que 15 de las víctimas mortales han sido enterradas en una fosa común, al tiempo que han agregado que los heridos han sido trasladados a dos hospitales, sin que haya detalles sobre la gravedad de su estado.

Frontlines Ethiopia, una organización dedicada a hacer seguimiento al conflicto en el país africano, ha indicado en su página web que el ataque contra el campamento, situado en Tuwuldere, en la zona de Wollo Sur, se ha saldado con al menos catorce muertos y 22 detalles, sin atribución de la autoría.

La región de Amhara es escenario de un conflicto desde 2023 entre el Ejército y las milicias Fano --parcialmente integradas por fuerzas especiales regionales desmovilizadas tras la guerra en Tigray entre 2020 y 2022--, además de estar afectada por las nuevas hostilidades entre las Fuerzas Armadas y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).