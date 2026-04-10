Mueren cerca de 20 militares, entre ellos un comandante, en un ataque achacado a Boko Haram en Nigeria

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 militares, entre ellos un comandante de brigada, han muerto en un ataque achacado al grupo yihadista Boko Haram contra una base situada en la localidad de Benisheikh, en el estado de Borno (noreste), sacudido desde hace años por las operaciones de la formación extremista y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Fuentes citadas por el diario nigeriano 'The Sun' han indicado que el ataque contra la base, situada a unos 75 kilómetros de la capital de Borno, Maiduguri, ha dejado 18 muertos, mientras que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha indicado que entre ellos figura el comandante de brigada Oseni Omoh Braimah, si bien ha declinado dar un balance preciso de fallecidos.

Tinubu, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que "el contraataque de los insurgentes es un signo de desesperación" ante las "ofensivas sostenidas e intensas por tierra y aire" contra Boko Haram, en las que "fueron neutralizados muchos combatientes y comandantes".

"Expreso mis condolencias a las familias de nuestros valientes soldados, liderados por Braimah, quienes han realizado el sacrificio último en defensa de nuestro país en Borno", ha sostenido, antes de recalcar que "el Gobierno nunca olvidará sus sacrificios", que "no serán en vano".

"Gracias al valor y la dedicación de nuestras tropas en el frente, nuestra determinación de derrotar el terrorismo y todas las formas de violencia en Nigeria es más fuerte que nunca", ha dicho el mandatario, que ha reclamado a las tropas nigerianas que "no pierdan la esperanza, no se cansen y no se desanimen".

En este sentido, ha prometido que "el gobierno siempre apoyará a las Fuerzas Armadas, proporcionará el equipo necesario y garantizará el bienestar de todos aquellos que arriesgan sus vidas por nuestra seguridad". "El Gobierno federal seguirá trabajando con el gobierno estatal (de Borno) para lograr la victoria total y una paz duradera", ha zanjado.

El noreste de Nigeria se ha visto sacudido por cientos de ataques durante los últimos años por parte de Boko e ISWA, si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales. La situación ha aumentado la provocación internacional ante el riesgo de expansión de la inseguridad desde la región del Sahel.