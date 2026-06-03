Mueren cerca de 20 personas a causa de un incendio en un hotel de la capital de India

Archivo - Una ambulancia en India, durante la pandemia de coronavirus (archivo) - Europa Press/Contacto/Abhisek Saha - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 personas han muero este miércoles a causa de un incendio en un hotel en la capital de India, Nueva Delhi, según han confirmado las autoridades, que han especificado que las llamas se desataron en el restaurante del alojamiento, situado en la planta baja del edificio, de cinco alturas.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión india NDTV han señalado que alrededor de 40 personas estaban en el edificio en el momento del incendio, cuyas causas no han sido determinadas por el momento. Entre los huéspedes figuran varios extranjeros, sin detalles sobre sus nacionalidades.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha expresado ya sus condolencias a los familiares de las víctimas por el "trágico" incendio en Nueva Delhi, al tiempo que ha subrayado que "las autoridades están dando toda la asistencia posible a los afectados".

Asimismo, ha anunciado en un mensaje publicado en redes sociales que los familiares de las víctimas y los heridos recibirán compensaciones económicas.

Por su parte, la ministra principal de Delhi, Reja Gupta,se ha mostrado "profundamente entristecida por la trágica pérdida de vidas a causa del devastador incendio" en el distrito de Malviya Nagar. Además, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.