Mueren cerca de 20 personas tras incendiarse un autobús después de colisionar con una motocicleta en India

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto este viernes después de que un autobús se incendiara tras chocar con una motocicleta en los alrededores de la localidad india de Ullindakonda, situada en el estado de Andhra Pradesh (este), según han confirmado las autoridades.

El autobús, que había iniciado su ruta en Hyderabad y se dirigía a Bangalore, colisionó en la zona con una motocicleta, que quedó atrapada en sus bajos, provocando una chispa que incendió el depósito de combustible. El choque provocó además la rotura del sistema de apertura de puertas, atrapando a los ocupantes en su interior.

El superintendente de la Policía del distrito de Kurnul, Vikrant Patil, ha especificado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión india NDTV que el accidente ha tenido lugar en torno a las 3.00 horas (hora local), antes de recalcar que "los pasajeros (del autobús) tuvieron que romper las ventanas".

"Los que lograron romperlas, pudieron escapar", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que en la zona trabaja ya un equipo forense para determinar "la causa exacta del incendio". Dada la hora del accidente, las autoridades creen que muchos pasajeros iban durmiendo y tuvieron más dificultades para escapar de las llamas.

Según el balance oficial, un total de 23 pasajeros lograron escapar con vida del autobús en llamas, 15 de los cuales han sido hospitalizado, en gran medida por heridas sufridas al saltar desde el vehículo, si bien por el momento no se descarta que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

El primer ministro de India, Narendra Modi, se ha mostrad "extremadamente triste por la pérdida de vidas" en el siniestro. "Mis pensamientos están con los afectados y con sus familias en estos momentos difíciles", ha afirmado en su cuenta en la red social X, donde ha anunciado la entrega de compensaciones económicas a las víctimas.

En esta línea, la presidenta india, Droupadi Murmi, ha manifestado que "la pérdida de vidas en un trágico accidente e incendio en Kurnul es un suceso profundamente desafortunado". "Extiendo mis sentidas condolencias a los familiares de luto y rezo por la rápida recuperación de los heridos", ha apostillado.