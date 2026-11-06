Mueren cerca de 25 personas en un ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Fotografía de archivo de una zona de la ciudad de Beni, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 25 civiles han muerto en un ataque perpetrado por supuestos integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en una localidad situada en la povincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

Fuentes de la sociedad civil local citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han señalado que hasta ahora se han confirmado 24 muertos por el ataque, lanzado durante la madrugada contra Cantine-Aloya, ubicada unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Beni, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

El grupo extremista ha incrementado durante los últimos meses sus ataques en el este de RDC, donde ha asesinado a decenas de civiles, principalmente en las provincias de Kivu Norte e Ituri, donde cuenta con sus principales bastiones.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.