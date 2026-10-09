Mueren cerca de 30 personas tras chocar un autobús y un camión en el este de Tanzania

Archivo - Ubicación aproximada de la colisión entre un autobús y un camión en el este de Tanzania, con al menos 28 muertos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 28 personas han muerto este viernes después de que un autobús de pasajeros chocara frontalmente con un camión de transporte de madera en los alrededores de la ciudad de Morogoro, en el este de Tanzania, según han confirmado las autoridades.

El jefe de la Fuerza de Bomberos y Rescate e Morogoro, Joseph Mwasabeja, ha especificado que el autobús se ha incendiado tras la colisión, quedando totalmente calcinado, antes de agregar que 27 de las víctimas eran pasajeros del vehículo, mientras que el último fallecido iba en el camión.

Así, ha manifestado que las primeras informaciones apuntan a que el conductor del camión intentó adelantar a varios vehículos y colisionó frontalmente con el autobús, que iba por el carril contrario y que cubría la ruta entre Dar es Salaam y Mbeya, según ha recogido el diario tanzano 'The Citizen'.