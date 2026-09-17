Mueren cerca de 50 personas por la ingesta de alcohol adulterado en Nigeria

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas han muerto a causa de la ingesta de alcohol adulterado en el estado nigeriano de Ondo (sur), según han confirmado este jueves las autoridades, que han cifrado en 170 el total de afectados, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando.

El comisionado de Sanidad de Ondo, Banji Ajaka, ha indicado que hasta la fecha se han confirmado 49 fallecidos en el área de Irele, antes de recalcar que las autoridades están trabajando para intentar identificar el origen del alcohol para poder impedir su venta, según la cadena de televisión Channels TV.

Así, ha especificado que las muertes han estado causada por sustancias alcohólicas ingeridas durante dos ceremonias en sendas comunidades de la zona, antes de agregar que se sospecha que una persona se hizo con la bebida y la llevó para que fuera consumida durante las celebraciones.