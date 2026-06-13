Mueren cinco militares indios al estrellarse su avión de transporte Antonov An-32 en un vuelo de rutina

Archivo - Imagen de archivo de un desfile de la Fuerza Aérea india - Europa Press/Contacto/David Talukdar - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de India ha confirmado la muerte de cinco de sus militares en el extremo este del país, al estrellarse el avión de transporte Antonov An-32 en el que volaban durante una operación de rutina en el estado de Assam.

La Fuerza Aérea de India, en redes sociales, ha informado de que el avión sufrió un accidente durante un vuelo de rutina, aproximadamente a las 10.00 horas (hora local) en Jorhat.

Los fallecidos han sido identificados comandante de escuadrón Prashant Singh, el teniente de vuelo Shubham Kumar, el sargento Jitendra Sharma, y los soldados Khemaram Kumawat y Danish Alam.