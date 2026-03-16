Mueren cinco personas en ataques contra "zonas residenciales" en la provincia de Marzakí, en Irán

Daños materiales en un edificioen Teherán tras un bombardeo en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de varios bombardeos contra la provincia iraní de Marzakí, según han denunciado las autoridades, que han afirmado que los ataques ha alcanzado una "zona residenciales", en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Un vicegobernador de Markazí ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias Mehr que al menos cuatro personas han muerto en un ataque contra una zona residencial cerca de Arak, tras lo que otra ha muerto por el impacto de proyectiles en un edificio en Mahalat.

Asimismo, ha denunciado que una escuela ha sido bombardeada en la ciudad de Jomein, si bien ha resaltado que por ahora no hay datos sobre víctimas mortales. La Media Luna Roja iraní ha publicado en redes sociales varias fotografías de los daños sufridos por el centro educativo, igualmente sin dar datos sobre fallecidos o heridos.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.