Mueren cinco personas por un deslizamiento de tierra en el sur de China

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto a causa de un deslizamiento de tierra registrado el lunes en el distrito de Nandan, en la región autónoma de Guangxi, en el sur de China, según han informado este miércoles las autoridades del país.

El corrimiento de tierra se produjo sobre las 11.30 horas (hora local) y, desde entonces, las autoridades habían apuntado a que eran cinco las personas que habían quedado sepultadas bajo los escombros, según ha recogido el diario estatal 'China Daily'.

Ahora, las autoridades han confirmado que han sido los cuerpos de esas cinco personas los que han sido hallados sin vida y recuperados de entre los escombros, si bien los trabajos continúan en el lugar del incidente.