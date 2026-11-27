Escena de un accidente de autobús en el krai ruso de Krasnoyarsk que deja al menos cinco muertos. - MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUSIA EN TELEGRAM

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido --tres mujeres, un hombre y un adolescente-- y otras trece han resultado heridas este viernes en un grave accidente de tráfico registrado entre un autobús de pasajeros y dos camiones en el krai ruso de Krasnoyarsk, en la región de Siberia.

De acuerdo con el departamento regional del Ministerio del Interior de Rusia, el siniestro se ha producido en el kilómetro 1.080 de la carretera federal R-255 'Siberia', a la altura del distrito de Ilansko-Nizhneingashski, cuando un autobús que cubría la ruta entre las localidades de Kansk e Ilansk invadió el carril contrario.

Tras cruzar al sentido opuesto, el vehículo de pasajeros colisionó de forma lateral contra un camión y acto seguido impactó contra un semirremolque, mientras que un tercer camión que circulaba por la vía logró frenar a tiempo para evitar el choque, aunque terminó saliéndose de la calzada hacia una cuneta.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad regional y recogida por la agencia rusa de noticias TASS, las trece personas heridas, entre las que figura al menos un menor de edad, han sido trasladadas a centros hospitalarios de la zona: once de ellas permanecen ingresadas en el Hospital de Distrito de Ilansk y las otras dos en el Hospital Interdistrital de Kansk.

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado la apertura de sendas investigaciones penales por presunta vulneración de las normas de circulación y por la prestación de servicios de transporte que no cumplen los requisitos de seguridad, al tiempo que trabajan para verificar el número exacto de ocupantes que viajaban en el autobús, cuyo registro oficial contabilizaba quince pasajeros.

La circulación en el tramo afectado de la carretera federal, que presenta condiciones difíciles y calzada resbaladiza, permanece regulada mediante tráfico reversible en dirección a Kansk mientras los equipos policiales y de emergencia concluyen las labores en el lugar del siniestro.