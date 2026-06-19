Mueren cuatro militares de Israel y otros cuatro resultan heridos en ataques de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo)- FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Al menos cuatro militares de Israel, entre ellos un comandante de un batallón de carros de combate, han muerto en un ataque ejecutado por el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, según han confirmado este viernes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El Ejército israelí ha indicado que el oficial muerto es Dor Gedalia Ben Simhon, antes de resaltar que "otros tres soldados cayeron en combate" en el mismo incidente, si bien por ahora no ha facilitado sus identidades.

"Sus familias han sido notificadas, pero sus nombres aún no tienen autorización para ser publicados", ha manifestado, antes de resaltar que otros cuatro militares han resultado heridos, incluido uno en estado grave, en otro ataque con dron de Hezbolá en el sur de Líbano.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', los cuatro soldados muertos habrían estado dentro de un carro de combate alcanzado por un dron o un misil anticarro en la localidad de Kfar Tebnit. El Ejército de Israel está investigando lo sucedido.

Tras el anuncio del Ejército, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha afirmado que "todo Líbano debe arder". "Por cada lágrima de una madre israelí, deben llorar mil madres libanesas", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Con todo respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no es en vano", ha señalado, antes de recalcar que "el deber supremo" de las autoridades "es proteger a los ciudadanos y a los soldados de las FDI".

"Esta obligación debe estar por encima de cualquier otra consideración", ha remarcado Ben Gvir. "Basta de titubeos. En Oriente Próximo no se gana con respuestas mesuradas y contención; hay que actuar con decisión. Borrar. Derrotar el terrorismo", ha amenazado el ministro, tras sus críticas a Washington por sus llamamientos a la contención y a cumplir con un alto el fuego.

Poco antes de la confirmación de la muerte de los cuatro militares, el Ejército israelí anunció ataques contra "terroristas e infraestructura terrorista de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano" y afirmó que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá", con informaciones sobre al menos 18 muertos y más de 30 heridos a causa de estos ataques.

Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, mientras que Hezbolá ha afirmado que mantendrá sus operaciones mientras las fuerzas israelíes sigan presentes en territorio libanés y no se ciñan al alto el fuego.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.