Mueren cuatro personas en un ataque de Israel contra la ciudad de Gaza pese al alto el fuego en vigor

Archivo - Daños tras un bombardeo de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, tras un bombardeo en noviembre de 2025 (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto este martes en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado un vehículo en la calle Nafaq, mientras que el diario palestino 'Filastin' apunta que el coche pertenecería a la Policía gazatí, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha denunciado este mismo martes que al menos 757 personas han muerto y 2.111 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos tres fallecidos y once heridos durante las últimas 24 horas, antes de especificar que en este periodo se han recuperado además 760 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.336 fallecidos y 172.213 heridos, si bien ha apuntado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por otra parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado este martes la salida de más de 40 pacientes del enclave a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, tras su reciente reapertura y ante las restricciones de movimiento impuestas por Israel.

En este sentido, la cartera de Sanidad ha señalado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "un total de 126 personas, entre ellas 42 pacientes y 84 acompañantes, han salido esta mañana a través del paso de Rafá para recibir tratamiento médico fuera de la Franja de Gaza", sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

El paso fue reabierto el domingo para permitir el traslado de pacientes palestinos después de días de cierre a raíz de la muerte de un contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante ataques israelíes contra el enclave palestino.