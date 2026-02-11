Mueren cuatro personas en un ataque ruso sobre una localidad de la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Imagen de archivo de Kramatorsk, en Donetsk. - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre la localidad de Sinelnikove, en la provincia de Dnipropetrovsk.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha detallado que la provincia ha sido bombardeada cerca de 40 veces durante las últimas horas con artillería, drones y miles antiaéreos.

Ganzha ha informado también de ataques sobre la localidad de Nikopol, en los distritos de Marhanetska, Mirivska, Chervonogrihorivska y Pokrovska.

Otras cuatro personas han muerto también en las últimas horas por un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Bogodujov, en Járkov.