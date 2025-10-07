Mueren cuatro personas en un ataque de Ucrania contra una zona de Jersón bajo ocupación de Rusia

Archivo - Una bandera de Rusia en el edificio de la Embajada rusa en Alemania (archivo) - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón (este) bajo control de las fuerzas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram que todas las víctimas son civiles que iban en un vehículo que circulaba entre Zavodovka y Gornostayevka, antes de afirmar que el coche fue alcanzado por un dron ucraniano.

Jersón es, junto con Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.