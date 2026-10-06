Mueren cuatro trabajadores de recaudación de impuestos y un policía en dos ataques en el norte de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, entre ellas cuatro trabajadores de la agencia de recaudación de impuestos y un policía, han muerto este martes en dos ataques perpetrados por personas armadas no identificadas en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), situada en la frontera con Afganistán, según han confirmado las autoridades.

El jefe de la Policía de la ciudad de Dera Ismail Jan, Ziaudín Ahmed, ha especificado que los cuatro empleados de la Oficina Federal de Impuestos (FBR, por sus siglas en inglés) han muerto tras ser tiroteados cerca del puente de Abhaya, mientras que un agente ha muerto y otro ha resultado herido en un segundo ataque contra un vehículo policial en una carretera de la zona.

Por su parte, las fuerzas de seguridad han matado a cinco presuntos terroristas en una operación en Waziristán Norte, situada en esta misma provincia, un hecho que ha sido aplaudido por el presidente y el primer ministro de Pakistán, Asif Alí Zardari y Shehbaz Sharif, respectivamente, quienes han destacado la importancia de mantener la presión sobre los grupos armados presentes en la zona.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.