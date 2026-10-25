Mueren diez miembros del ELN en una operación militar en el departamento colombiano de Cauca

Archivo - El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en Cali, Valle Del Cauca, Colombia - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez integrantes de la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), incluidos dos cabecillas, han muerto durante una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia en una zona rural del municipio de El Tampo, en el departamento de Cauca, en el suroeste del país, según ha informado el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Entre los fallecidos en el marco de esta operación, denominada Ónix, se encuentran dos destacados mandos de la organización armada, conocidos con los alias de 'Marcos Pacífico' y 'Ochenta' o 'Murillo', considerados responsables de posiciones relevantes dentro de su estructura de liderazgo.

De la Espriella ha calificado el los resultados del operativo como "el golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN" y ha destacado el revés que la operación ha supuesto para la cadena de mando y la capacidad operativa de la guerrilla, así como para las estructuras que buscan controlar territorios y rutas estratégicas de acceso al Pacífico colombiano.

"No vamos a retroceder ni un centímetro en la defensa de Colombia", ha afirmado el mandatario, antes de asegurar que continuará la persecución de los principales responsables del grupo armado, el desmantelamiento de sus estructuras y la recuperación de las zonas donde pretenda ejercer el control mediante la violencia.

Además, durante la intervención, las fuerzas de seguridad se han incautado de siete fusiles, una pistola y dos granadas, además de localizar un campamento con capacidad para albergar aproximadamente a 25 personas.