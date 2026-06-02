Mueren diez personas, incluidos dos niños, en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano

Columna de humo tras un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra Kfar Tebniet, en el sur de Líbano, el 31 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas, incluidos dos niños, han muerto en nuevos ataques ejecutados por Israel contra el sur de Líbano, en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo según el cual las tropas israelíes no serían enviadas a la capital, Beirut.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, entre los muertos figuran un dentista y sus dos hijos menores, que viajaban en un vehículo entre las localidades de Nabatiye y Jardali cuando el coche fue alcanzado por un bombardeo de Israel.

Asimismo, cuatro personas han muerto y otras 50 han resultado heridas en una serie de ataques contra edificios adyacentes a un hospital en la ciudad de Tiro, suceso que se ha saldado además con importantes daños materiales en las instalaciones y en edificios adyacentes.

Por otra parte, dos ciudadanos sirios han muerto en un ataque contra un centro de salud en Jebchit, mientras que otras dos personas han muerto en otro ataque contra una motocicleta y un coche en Tul y Ansar, respectivamente. Además, otra persona ha muerto en otro ataque contra un coche cerca de Qala.

En este contexto, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha reiterado durante la jornada la orden de evacuación para la ciudad de Nabatiye y ha recalcado que "ante las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza".

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Zahrani", ha dicho en redes sociales, donde ha vuelto a advertir de que "todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida".

Trump desveló el lunes que había mantenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut, antes de resaltar que también ha mantenido contactos con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.