Mueren doce personas y más de 200 resultan heridas esta semana en los ataques rusos sobre Kiev

Imagen de archivo de un incendio provocado por un ataque ruso en Kiev, la capital de Ucrania. - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han confirmado este martes la muerte de una docena de personas, además de otras 200 heridas, como consecuencia de los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado sobre Kiev, la capital, en la última semana, ofensiva que ha continuado durante la pasada noche.

El Gobierno de Kiev ha detallado que entre los fallecidos hay un menor de edad y que los ataques han afectado principalmente a gasolineras, centros educativos y sanitarios, a los transportes, así como a otras infraestructuras civiles, entre ellos más de un centenar de edificios residenciales y 34 viviendas unifamiliares.

"Las estadísticas no son nada alentadoras", ha reconocido la portavoz del gobierno regional, Katerina Pop, que informado de 31 muertos y unos 360 civiles heridos por estos ataques rusos durante el último mes en la capital, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a utilizar sus redes sociales este martes para denunciar lo que "simplemente son terroristas" atacando ciudades y comunidades "prácticamente sin parar" día y noche.

Zelenski se ha hecho eco de los ataques aéreos de Rusia contra la principal estación de tren de Kiev, centros de datos, áreas de negociosy edificios residenciales durante la pasada noche, que también ha dejado bombardeos Dnipró, Járkov, Sumi, Donetsk, Zaporiyia, Zhitómir, Volinia y Rivne.

En contraste con mensajes anteriores, Zelenski ha dedicado agradecimientos, más que sus habituales reproches, a sus socios por el respaldo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y la entrega de defensas aéreas y misiles balísticos. "Ante el telón de fondo de la escalada diaria de Rusia, es importante que la protección de la vida reciba apoyo continuo y que esos paquetes sigan llegando", ha dicho.

En las últimas semanas, Rusia ha centrado sus objetivos en la capital ucraniana en represalia por los ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas y refinerías rusas.

En la víspera, la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Kiev, en pleno centro histórico de la capital, fue golpeada por un dron, provocando la muerte de dos personas, además de varios heridos.