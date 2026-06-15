Mueren dos militares tras estrellarse un avión durante un vuelo de entrenamiento en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia en Baluchistan, Pakistán - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares han muerto este lunes tras estrellarse cerca de la ciudad paquistaní de Mardan (norte) un avión de la Fuerza Aérea de Pakistán durante un vuelo de entrenamiento, según ha confirmado el Ejército, que ha destacado que las causas del incidente ya están siendo investigadas.

El Ejército ha afirmado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el aparato se ha estrellado "durante un vuelo rutinario de entrenamiento" y ha recalcado que los dos ocupantes --un miembro de la Fuerza Aérea y otro de la Armada-- "han caído mártires". "Se ha establecido una comisión de investigación para esclarecer la causa del accidente", ha agregado.

Tras ello, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha expresado su pesar por el suceso y ha rendido tributo a los fallecidos. "Mis sentidas condolencias a las familias que están de luto", ha señalado.

El suceso ha tenido lugar días después de la muerte de todos los ocupantes de un helicóptero del Ejército de Pakistán que se estrelló cerca de la localidad de Muzafarabad, en la parte paquistaní de Cachemira, una región en disputa con India. El suceso está siendo igualmente investigado.