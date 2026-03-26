Mueren dos personas en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico interceptado en EAU

Archivo - Fotografía de archvo de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a causa del impacto de los fragmentos de un misil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de medios de Abu Dabi ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que los restos han caído en la carretera Sueihan y ha agregado que "el incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños a varios vehículos".

Así, ha resaltado que el suceso deriva de "la interceptación de un misil balístico" y ha reclamado a la población que "obtenga información únicamente de fuentes oficiales y que evite difundir rumores o información no verificada".

Las autoridades emiratíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.