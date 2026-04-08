Mueren dos personas en un ataque achacado a Boko Haram en el norte de Camerún

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque achacado al grupo yihadista Boko Haram en la localidad camerunesa de Gouzda Wayam, situada en el norte del país africano, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de este nuevo asalto armado.

Según las informaciones recogidas por el portal camerunés de noticias Actu Cameroun, los asaltantes irrumpieron en la localidad, ubicada en el departamento de Mayo-Tsanaga --una zona en la cuenca del lago Chad--, donde mataron a dos personas y saquearon varias tiendas.

El suceso, sobre el que las autoridades camerunesas no se han pronunciado oficialmente por ahora, ha tenido lugar apenas unos días después de otro ataque contra Mayo-Moskota, en la misma zona, donde mataron a tres personas.

La Región de Extremo Norte es una de las más sacudidas por la inseguridad en el país, dado que en ella operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), especialmente en zonas situadas en la cuenca del lago Chad.