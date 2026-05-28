Mueren dos personas en un ataque con drones de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumi

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumi, situada en el norte del país, según han denunciado las autoridades regionales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
La Fiscalía provincial ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque ha sido perpetrado con un dron contra la localidad de Velikipiasativska, en el distrito de Ojtirski, antes de detallar que los muertos son un hombre y una mujer, sin facilitar sus identidades.
"Los ocupantes han lanzado nuevamente un ataque contra civiles", ha señalado, antes de recalcar que las autordades han abierto una investigación en torno al incidente, sobre el que las fuerzas de Rusia no se han pronunciado por el momento.