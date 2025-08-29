Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Archivo - Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por Rusia contra la localidad de Kamianske, en la provincia de Dnipropetrovsk, Ucrania (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

Las autoridades rusas aseguran haber derribado más de 50 drones lanzados por las tropas de Ucrania durante las últimas horas

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este), un día después de la muerte de 23 personas en bombardeos rusos contra la capital, Kiev.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las dos víctimas mortales, un hombre y una mujer, eran residentes en el distrito de Sinelnikivski, una de las zonas de la provincia alcanzadas durante las últimas horas.

Asimismo, ha señalado que otras dos personas han resultado heridas, incluida una en estado grave, por el impacto de otro dron en Dnipropetrovsk, antes de indicar que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar otros ocho aparatos en esta zona del país durante las últimas horas, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

El ataque ha tenido lugar después de que las Fuerzas Armadas ucranianas reconocieran el martes por primera vez la entrada de tropas rusas en esta provincia, después de que las autoridades de Rusia anunciaran la toma de varias localidades en Dnipropetrovsk, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

Por otra parte, el Gobierno ruso ha indicado este viernes que sus sistemas de defensa aérea han derribado alrededor de 55 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania durante esta madrugada, incluidos 18 en la región de Briansk, sin dar detalles sobre posibles impactos o víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha puntualizado en su cuenta en Telegram que nueve drones han sido destruidos en el mar Negro, a los que se suman ocho en Tver, dos en Oriol, Riazán y Tula, y uno en Kursk, Kaluga y Novgórod, además de diez en la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.