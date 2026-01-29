Mueren dos personas tras estrellarse una avioneta de la Fuerza Aérea de Tailandia durante un vuelo de entrenamiento

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Tailandia durante un vuelo de exhibición en marzo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Seksan Rochanametakul

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves tras estrellarse una avioneta del Ejército de Tailandia durante un vuelo de entrenamiento en el norte del país, según ha confirmado la Fuerza Aérea tailandesa, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del siniestro.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Jackkrit Thammanvichai, ha indicado en un comunicado que un AT-6TH "tuvo un accidente durante una misión de entrenamiento" en Chomthong, situado en la provincia de Chiang Mai, "una zona de entrenamiento" para los pilotos.

"Dos pilotos han muerto en acto de servicio", ha manifestado , antes de afirmar que no ha habido víctimas entre la población civil en el lugar del impacto, según el citado documento, publicado por la Fuerza Aérea Real de Tailandia a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha destacado que el lugar del siniestro ha sido acordonado para abrir "una investigación exhaustiva" para "lograr determinar de forma correcta" la causa del accidente, de cara a "mejorar" la seguridad y evitar que este tipo de sucesos se repitan en el futuro.

El incidente ha tenido lugar después de la muerte en abril de 2025 de seis policías tras estrellarse en el mar su avioneta durante unas maniobras de paracaidistas en una localidad situada al sur de la capital, Bangkok.