Archivo - Daños en la provincia de Zaporiyia tras un ataque de Rusia contra esta provincia en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y más de 30 han resultado heridas este martes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia (este), parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han confirmado las autoridades locales.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha señalado en un mensaje en redes sociales que hasta el momento se han confirmado dos fallecidos y 32 heridos a causa del ataque, antes de apuntar que entre los heridos hay cuatro niños, incluido un bebé.

"Los médicos están dando toda la asistencia necesaria a los heridos", ha manifestado Semikin, quien ha expresado además sus "sinceras condolencias" a los familiares y amigos de las víctimas mortales, cuyas identidades no han trascendido por el momento.

La Fuerza Aérea ucraniana ha destacado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 96 drones, antes de cifrar en 73 los aparatos derribados. Sin embargo, ha confirmado impactos en trece lugares, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros dos puntos de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques con drones contra "infraestructura energética y de combustible", así como contra "buques desplegados en beneficio de los intereses de las Fuerzas Armadas ucranianas".