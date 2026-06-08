Mueren dos personas y otras 18 resultan heridas en un ataque ruso con drones sobre Zaporiyia

Archivo - Consecuencias de un ataque ruso sobre Zaporiyia, en febrero de 2026. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Zaporiyia han informado este lunes de la muerte de dos personas, así como de otros 18 heridos, después de ataques del Ejército ruso sobre la provincia, ubicada en el este de Ucrania, y gran parte ocupada por Moscú.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha detallado que los drones rusos han golpeado el centro de la capital homónima, una de las áreas que continúan aún bajo administración ucraniana. Unos proyectiles que han alcanzado edificios residenciales y automóviles, y han destruido puestos comerciales, ha informado.

Uno de estos ataques ha caído sobre el distrito de Jortitski, donde se han registrado la mayoría de los heridos, entre ellos algunos menores de edad, y estas dos muertes, según ha precisado Fedorov en sus redes sociales.

Este mismo lunes se han registrado otros ataques en Sumi, donde ha muerto una persona a consecuencia de ellos, y en Sloviansk, en la provincia de Donetsk, donde son nueve los heridos que se han registrado tras un ataque con fuego de artillería.