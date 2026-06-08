Cazas franceses de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Letonia

Archivo - Bandera de Letonia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aviones de combate franceses de la OTAN han derribado este lunes un dron en el espacio aéreo de Letonia, según ha confirmado el Ejército letón, que poco antes había emitido un alerta a la población por una "posible amenaza aérea", sin que por ahora haya detalles sobre la procedencia del aparato.

"Los cazas aliados han derribado con éxito el dron que ingresó al espacio aéreo en Letonia", ha indicado el Ejército letón en un breve mensaje publicado en redes sociales, al que ha adjuntado las banderas de Letonia y Francia.

Poco antes, había pedido a la población que no saliera de sus hogares y buscara refugio a causa de una "posible amenaza aérea". "Si ven un objeto sospechoso volando a baja altura, no se acerque y llame al 112", dijo.

Tras el derribo, el Ejército letón ha subrayado que la alerta ha sido dada por finalizada, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.