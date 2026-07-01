Mueren dos personas en Ucrania en un ataque con dron de Rusia contra un minibús en Jersón

Archivo - Bandera de Ucrania - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra un minibús en la provincia ucraniana de Jersón (este), parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades locales.

El gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, ha indicado que "los ocupantes rusos atacaron con un don un minibús en Jersón", antes de afirmar que el suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, "cuando el transporte público está más saturado".

"El operador del dron enemigo vio claramente que frente a él había transporte civil con gente realizando sus actividades cotidianas, pero este terrorista decidió atacar deliberadamente", ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales.

La Fuerza Armada ucraniana ha subrayado que durante las últimas horas ha derribado 130 de los 151 drones lanzados por las tropas rusas, si bien ha confirmado impactos en 16 puntos del país y ha alertado de que "el ataque continúa", dado que "hay numerosos drones en el espacio aéreo".

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.