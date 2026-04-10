Mueren dos turistas a causa de una fuerte tormenta en un parque natural en Kamchatka, Rusia

Los servicios de emergencia de Rusia rescatan a un turista que participaba en una ruta en un parque natural en Kamchatka - Europa Press/Contacto/Russian Emergencies Ministry

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos turistas han muerto este viernes a causa de una fuerte tormenta registrada en un parque natural en Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, según han confirmado las autoridades locales, que han afirmado que otros cinco han sido hallados con vida, si bien con síntomas de "hipotermia grave".

El gobierno regional de Kamchatka ha señalado que las operaciones de búsqueda y rescate en el área del paso de Avacha han permitido hallar a los excursionistas después de que se denunciara su desaparición. "Dos fueron hallados muertos. Cinco fueron hallados vivos, pero con síntomas de hipotermia grave", ha dicho, sin más detalles sobre su estado de salud.

Así, ha afirmado que los supervivientes serán evacuados en helicóptero y ha prometido dar ayuda a los familiares de los fallecidos. "Expresamos nuestras profundas condolencias a las familias y hacemos todo lo posible para darles apoyo en estos momentos difíciles", ha resaltado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Los turistas fueron dados por desaparecidos en el parque natural de Nalichevo, donde se encontraban sin tienda de campaña ni teléfono por satélite, según el ministro de Situaciones de Emergencia regional, Sergei Lebedev, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. En este sentido, afirmó que se habrían visto atrapados por la tormenta sin protección alguna.

Lebedev ha puntualizado además que el grupo habría contado en un inicio con otras dos personas, que portaban teléfono por satélite y una tienda de campaña y que abandonaron el recorrido el 3 de abril tras una disputa con el resto, que continuaron su viaje y fueron vistos por última vez el 7 de abril cerca de una cascada en el río Shumnaya.