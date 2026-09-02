Mueren un joven y un menor por disparos del Ejército israelí durante una incursión de colonos en Cisjordania

Colonos atacan a la comunidad beduina Naif al-Kaabné, en la aldea de Taybé, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Salman Mohsen Alkhatib

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han denunciado este miércoles la muerte de un joven de 19 años y un menor de 16 por disparos del Ejército israelí durante una incursión de colonos contra la aldea palestina de Al Mughayir, situada en el centro de Cisjordania, al norte de Ramala.

El jefe del consejo local de la aldea palestina, Amin Abu Aliya, ha explicado que ambos --el joven de 19 años identificado como Omar Muhamad Nasar y el menor de 16 como Jalil abu Aliya-- murieron tras una incursión perpetrada por colonos, que atacaron dos viviendas en la zona y robaron el ganado a sus residentes.

Abu Aliya ha detallado, según ha recogido la agencia de noticias WAFA, que francotiradores del Ejército se subieron a los edificios en medio de los ataques de los colonos y dispararon contra la multitud, lo que provocó que ambos resultaran heridos. Poco después de ser trasladados al hospital, los equipos médicos certificaron su muerte.

Asimismo, la Media Luna Roja Palestina ha informado de que sus equipos médicos han atendido a una persona por un disparo en el cuello y a otra por munición en la espalda antes de que fueran declaradas muertas en el hospital.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).