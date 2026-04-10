Mueren más de 20 personas por el hundimiento de una embarcación en el lago Kivu, en el este de RDC

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado la muerte de más de 20 personas a causa del hundimiento de una embarcación en el lago Kivu, un suceso a la sobrecarga y las corrientes registradas en la zona.

Así, las autoridades locales han indicado que hasta ahora se han confirmado 21 fallecidos y 23 rescatados, diez de los cuales se encuentran aún hospitalizados, por lo que no se descarta que aumente la cifra de fallecidos, según ha informado el portal congoleño de noticias 7sur7.

La embarcación, que trasladaba pasajeros y mercancías, inició su ruta en Sakiro y se dirigía a Makengere, en RDC. El lago Kivu se encuentra en la frontera entre el país y Ruanda.

Las embarcaciones como la siniestrada son empleadas de manera habitual como medio de transporte en la zona. Los incidentes de este tipo son relativamente frecuentes en lagos y ríos de RDC, donde tiene una gran importancia el transporte lacustre y fluvial.