Mueren más de 25 militares en dos ataques achacados a Estado Islámico en el oeste de Níger

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 27 militares de Níger han muerto en dos ataques perpetrados por hombres armados no identificados en la región de Tillabéri (oeste), en la frontera con Malí y Burkina Faso, en medio del deterioro de la seguridad por las operaciones de las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en el Sahel.

Según las informaciones recogidas por la emisora francesa Radio France Internationale, los ataques fueron ejecutados el miércoles por supuestos miembros de Estado Islámico en el Sahel, que mataron a 15 miembros de la Guardia Nacional y a doce de las Fuerzas Armadas, sin que las autoridades nigerinas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Los milicianos lanzaron dos incursiones previamente en los alrededores de Tillabéri con el supuesto objetivo de provocar operaciones militares a las que tender emboscadas. Así, los atacantes abrieron fuego contra cinco camionetas de la Guardia Nacional e irrumpieron posteriormente en una posición militar situada cerca del aeropuerto.

La región de Tillabéri, en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil, situación que se suma a una nueva crisis política tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023.

En este sentido, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles un aumento de los ataques contra civiles en Níger por parte de Estado Islámico, incluida la ejecución de civiles, y recalcó que estas acciones suponen violaciones del Derecho Internacional Humanitario que podrían equivaler a crímenes de guerra, al tiempo que pidió a las autoridades que "tomen medidas urgentes" para aumentar la protección de la población e investigar los abusos en la zona.