Mueren más de 40 supuestos miembros de Estado Islámico en un bombardeo en el noreste de Nigeria

Archivo - Un militar del Ejército de Nigeria durante unas maniobras conjuntas en Ghana en 2023 (archivo) - Ssgt. Charles Brock/Us Army / Zuma Press / Europa

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado la muerte de más de 40 miembros del grupo yihadista Estado Islámico en un bombardeo ejecutado contra la localidad de Badu, situada en el estado de Borno (noreste), contra un grupo de sospechosos que "preparaban ataques coordinados" contra los militares desplegados en esta zona del país africano.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha señalado en un comunicado que este "golpe devastador" se saldó además con la muerte de un "destacado comandante" de Estado Islámico en África Occidental (ISWA) y la destrucción de vehículos y motocicletas usadas por el grupo, lo que "degrada de forma significativa sus capacidades de combate" y "afecta los ataques planificados contra posiciones militares y las comunidades del área".

"La destrucción del enclave y de los activos operativos asociados supone un revés significativo para la capacidad del grupo de lanzar ataques y mantener sus actividades en la cuenca del lago Chad", ha manifestado Goni, quien ha destacado que el bombardeo fue lanzado a partir de "informaciones creíbles sobre la concentración de combatientes de ISWA que se preparaban para lanzar ataques coordinados".

Así, ha ensalzado que esta "exitosa operación" subraya "la eficacia de las operaciones aéreas coordinadas, impulsadas por la información de Inteligencia y apoyadas por la tecnología" de cara a "desmantelar redes terroristas, neutralizar actividades hostiles y privar a los elementos criminales de libertad de acción", al tiempo que ha prometido que las operaciones continuarán para "restaurar una paz duradera y la estabilidad en la región".

El estado de Borno y otras zonas del noreste de Nigeria son epicentro de los ataques de ISWA y Boko Haram --grupo del que se escindió el primero--. Ambos son especialmente activos en esta parte del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.