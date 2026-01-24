Mueren al menos nueve personas de la misma familia por una avalancha de nieve en Pakistán

Temporal de nieve en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve miembros de una misma familia han perdido la vida este viernes al verse sorprendidos por una avalancha de nieve que ha sepultado su casa en la localidad paquistaní de Chitral, mientras fuertes nevadas han bloqueando carreteras e interrumpido el suministro eléctrico en distintos puntos de las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistán, Gilgit-Baltistán y Azad Cachemira, donde se han producido asimismo numerosas avalanchas y deslizamientos.

La avalancha tuvo lugar una vez se habían acumulado en torno a los 50 centímetros de nieve en la zona, que se vio azotada por una enorme masa de nieve que se desprendió desde un prado cercano golpeando una casa familiar situada en el mencionado pueblo --aislado, montañoso y escasamente poblado--, ha indicado el diario 'Dawn' citando a las autoridades locales.

El impacto se produjo en la tarde del viernes y tras el mismo fueron recuperados de entre los escombros los cuerpos sin vida de nueve personas, mientras que un niño de nueve años sobrevivió y fue trasladado de urgencia al hospital, ha explicado el subcomisario de Lower Chitral, Hashim Azim.

Los fallecidos han sido identificados como Bacha Khan, su esposa, sus tres hijos, dos hijas y dos nueras. Según informes preliminares, la familia estaba cenando en la sala central de la vivienda cuando se produjo la avalancha.

El valle de Chitral, desde Arandu hasta Broghil, ha asistido a más de 36 horas de nevadas ininterrumpidas que han perturbado gravemente la vida cotidiana, ocasionando cortes de tráfico en varias carreteras en las que miles de pasajeros han permanecido varados durante hasta 18 horas hasta el restablecimiento de la circulación. No obstante, varias carreteras en el Alto y Bajo Chitral permanecen cerradas debido a las fuertes nevadas.