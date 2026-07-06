Mueren al menos siete personas y 24 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

Archivo - Rescatistas ucranianos luchan contra las llamas y buscan sobrevivientes entre las ruinas de un edificio residencial de nueve pisos parcialmente derrumbado en Kiev tras un ataque nocturno a gran escala con drones y misiles rusos - Europa Press/Contacto/Louis Lemaire-Sicre

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras 24 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos rusos contra Kiev, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya citado informaciones de inteligencia sobre un próximo ataque masivo contra la capital del país.

"Cinco personas han fallecido en el ataque ruso. Mi más sentido pésame a la familia y a los amigos. No hay palabras que puedan aliviar este dolor", ha declarado en redes el gobernador militar de Kiev, Timur Tkachenko, que poco después ha señalado que "los equipos de rescate han recuperado otros dos cadáveres de entre los escombros". En consecuencia, ha señalado, "el número de víctimas ha aumentado a siete".

En el mismo mensaje, el dirigente militar ha señalado que "el número de heridos es de 24 personas", antes de concluir con crudeza que "los rusos son asesinos".

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informando de las mismas cifras unos minutos después, ha detallado que, de todos aquellos que han registrado lesiones, "14 han sido hospitalizados, entre ellas dos niños de 7 y 8 años".

A lo largo de la madrugada, Tkatchenko, que ha apuntado al lanzamiento por parte de Rusia de misiles balísticos, ha ido informando junto a Klitschko de los múltiples impactos registrados, que han causado daños e incendios en varios edificios, incluidos algunos residenciales, en los distritos de Holosivski, Podilski y Darnitski.

Ha sido en este último en el que se han hallado los dos cuerpos con los que Tkatchenko actualizaba su balance de víctimas, tras el rescate de hasta 22 personas de un edificio de 25 plantas que ha sufrido un impacto en el cuarto andar, dejando atrapadas a múltiples personas en los pisos superiores, de donde los equipos de rescate las están intentando extraer, según ha señalado el alcalde de la capital ucraniana.

"También en el distrito de Darnitski, se ha declarado un incendio en los pisos 24 y 23 de un edificio residencial de 30 plantas. Se está procediendo a la evacuación de los residentes", ha advertido Klitschko, quien también ha informado de otro impacto contra un edificio de 21 plantas en el distrito de Podilski, con la una destrucción parcial entre los pisos tercero y cuarto como consecuencia.

Además, en el distrito de Obolonski se han incendiado un almacén y un edificio, desde donde el fuego "se ha extendido a una zona de edificios no residenciales", ha apuntado el alcalde, que horas antes detallaba también otros dos incendios en un edificio no residencial y en un almacén del distrito de Holosivski.

El ataque se produce horas después de que Volodimir Zelenski haya advertido de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", ha planteado en su habitual mensaje vespertino diario.